Неизвестный напал на сотрудников пограничной полиции Израиля с ножом

Неизвестный напал на представителей пограничной полиции Израиля (МАГАВ), передаёт РИА Новости. В агентстве уточнили, что один из бойцов получил лёгкое ранение. Сотрудники израильских правоохранительных органов не указали место, где произошёл инцидент.

Некоторое время назад террорист прибыл на один из блокпостов, где дислоцированы бойцы пограничной полиции, и нанёс ножевое ранение бойцу, находившемуся на месте происшествия, — сказано в сообщении.

Уточняется, что израильские полицейские нейтрализовали нападавшего.

9 апреля в расположенном на юге Израиля бедуинском городе Рахат произошёл теракт, сообщили очевидцы: неизвестный мужчина вошёл в кафе и открыл беспорядочную стрельбу. Полиция уже арестовала четырёх молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, подозреваемых в причастности к стрельбе, сообщает местное издание inn.co. По информации портала, в результате атаки было ранено пять человек: двое из них находятся в тяжёлом состоянии, трое получили повреждения средней тяжести. В Сети распространяются кадры последствий и самого нападения.

7 апреля в Тель-Авиве около 21:00 по местному времени в центре города двое злоумышленников открыли огонь по посетителям ресторана. Полиции удалось ликвидировать одного из нападавших, второй скрылся в ближайшем здании и продолжил огонь по правоохранителям, после чего скрылся. В результате спецоперации, в которой приняло участие около тысячи полицейских, те выследили злоумышленника в тель-авивском пригороде Яффа и застрелили.