Недельный прирост заразившихся COVID-19 в мире сократился о рекордных 18%

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За последнюю неделю рост числа новых случаев коронавируса в мире снизился до 18%. Это самый низкий показатель за весь период пандемии.

В настоящее время количество инфицированных составляет около 3,8 млн человек. Это означат, что на каждых 100 тысяч жителей Земли приходится 47 человек с коронавирусом. На протяжении последнего месяца фиксируются в среднем около полумиллиона новых случаев еженедельно.

Кроме того, сокращается показатель смертности. За семь дней он снизился с 7,12% до 7,03%. Рост выздоровевших за этот же период составил порядка 30%, сообщает ТАСС.

В России, согласно последним данным, 187,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26,6 тысячи человек, умерли – 1,7 тысячи. В Москве более 98 тысячи заразившихся, 10,2 тысячи выздоровели, 956 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиолог Виктор Малеев объяснил рост числа заражений коронавирусом в России в последние дни. По его словам, это связно с масштабным тестированием граждан, а также с несоблюдением режима самоизоляции.