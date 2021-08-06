Названы возможные причины потери хода российской подлодки около Дании

Возможными причинами потери хода российской атомной подводной лодки «Орёл» могут быть попадание посторонних предметов в водозабор, ошибка навигации, наматывание сетей на винт и прочие. Об этом Lenta.ru сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

На дне множество накопившихся за долгие годы опасных для подводных лодок элементов вроде затонувших кораблей, боеприпасов и прочего. У подлодок есть специальные водозаборники. Не исключаю, что какой-то предмет попал туда, — пояснил эксперт.

Также есть вероятность того, что подлодка шла на предельно низкой скорости из-за того, чтобы избежать возможной аварии. Поэтому такое поведение можно списать на потерю хода, сообщил Сивков.

Однако подобные происшествия не говорят о плохом качестве российских подводных лодок, так как схожие инциденты происходят регулярно, причём как в России, так и за рубежом, подытожил специалист.

Ранее военные источники страны сообщили, что российская атомная подводная лодка «Орёл» не теряла ход у берегов Дании. Лодка функционирует в штатном режиме и в составе корабельной группы Северного флота прошла датские проливы.