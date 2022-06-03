Названы «кураторы» Зеленского в США «Царьград»: Владимира Зеленского курируют военные чины из США

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского курируют военные чины из США, сообщает «Царьград». Журналисты назвали четверых руководителей из Пентагона, имеющих неограниченные полномочия для решения «украинского вопроса».

В первую очередь, это замминистра обороны США Майкл Маккорд, заявивший о необходимости выделить Минобороны США на оружие для Украины дополнительно $5 млрд. Второй куратор, по мнению авторов «Царьграда», — ещё один замминистра обороны Уильям Лаплатне, который занимается закупками.

Также названо имя генерал-лейтенанта Терри Вольфа — координатора поставок военной техники Киеву, который оценивает траты на вооружение.

Четвёртым куратором, как отмечает издание, стал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль. Через него президент США «пробивает» военные поставки для Украины, сокращая собственные заказов.

Тем временем конгрессмены США потребовали, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им информацию о расходовании выделенных Украине средств. В противном случае они не гарантируют поддержку следующих инициатив по оказанию помощи Киеву.

21 мая Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине помощи в размере $40 млрд. За эту инициативу проголосовал 51 американский сенатор.