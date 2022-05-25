Названы главные условия вхождения Херсона и Запорожья в состав России Политолог Марков назвал главные условия вхождения Херсона и Запорожья в состав России

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Политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что перед вхождением в состав России Херсонскую и Запорожскую области необходимо «освободить от иностранных войск» и «денацифицировать сознание» местных жителей. Директор Института политических исследований добавил, что столица последней — Запорожье — «находится под контролем марионеточной проамериканской украинской власти». Собеседник подчеркнул, что оба региона в дальнейшем придётся «жёстко отключить» от всех источников информации «киевского русофобского режима» и запретить все организации «бандеровского толка».

Следующий этап — в той или иной форме волеизъявление. Не обязательно референдум, он нужен для оправдания, РФ же оправдываться не перед кем. Но так или иначе нужно сформировать пророссийские структуры местной власти, которые не боятся принимать решения. Прежде всего нужна денацификация сознания населения [в Запорожье и Херсоне], которое было под мощным давлением террористического [киевского] режима на протяжении восьми лет, — заявил Марков.

Марков подчеркнул, что всю упомянутую работу необходимо провести до принятия областей в состав РФ, «чтобы присоединение не воспринимали как аннексию именно жители Херсона и Запорожья. На Запад ориентироваться нельзя, он всегда врёт, нужно ориентироваться на местное население и граждан РФ.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область после её полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику. Чиновник отметил, что население абсолютно русское по ментальности.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Запорожской области Кирилл Стремоусов ранее рассказал, что Херсонская область не станет сворачивать с курса интеграции в состав России. По его словам, возвращение под контроль Украины исключено. При этом он затруднился указать, сколько времени может занять подобный переход, однако объявил, что уже к концу 2022 года законодательная база региона будет подготовлена «для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации».