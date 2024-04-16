Названы две страны, способные устроить провокацию против Калининграда Военэксперт Дандыкин: ФРГ и Польша могут устроить провокацию против Калининграда

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Германия и Польша способны устроить провокацию против Калининграда, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он высказал мнение, что, скорее всего, на эти государства давят США.

Зря немцы это делают. В Литву, предположу, должна прийти целая бригада немецких войск — около четырех тысяч человек минимум. Берлин так решил, что они имеют право решить вопрос с Россией. Это печально. Наверно, им США дали зеленый свет. Зачем? А на всякий случай, якобы на случай нападения России, хотя Москва и не планирует. Это печально. Япония, которая превращает силы самообороны в полноценную армию, Германия. Ничем хорошим для немцев это не закончится. Если что, их уничтожат, уничтожают их зенитные комплексы Iris-T, вероятно, с немецкими кадровыми офицерами, — рассказал эксперт.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта между Россией и НАТО является элементом информационной войны. По ее словам, у литовского дипломата нет полномочий для подобных заявлений. По словам Захаровой, для этого есть президент страны, министр обороны или глава МИД.

Линкявичюс заявил, что Балтийское море стало внутренним для НАТО после вступления Швеции в Альянс. По его словам, если Москва «осмелится бросить вызов» членам организации, то первым под удар попадет Калининград. Он подчеркнул, что обвинения РФ об окружении ее территории странами НАТО стали реальностью.

В ответ на это власти Калининградской области отметили, что западные соседи региона забыли о десятилетиях, прожитых в духе добрососедства, и теперь «бряцают перед носом оружием».