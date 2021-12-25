Названо общее количество сделанных вакцин от COVID в мире

В 184 странах мира в совокупности было сделано более 8,95 млрд доз вакцин от коронавируса. В среднем ежедневно делается 43,4 млн доз. При сохранении таких темпов уже через пять месяцев хотя бы одну дозу вакцины получат три четверти жителей Земли. В настоящий момент только в 38 странах привито абсолютное большинство жителей — 75%, сообщает агентство Bloomberg.

Самая масштабная кампания по вакцинации в истории человечества продолжается: в целом было введено свыше 8,95 млрд доз. Получается 116 доз на каждые 100 человек. Средние темпы вакцинации составляют сейчас 43,4 млн доз в день. Если они будут сохранены, то пройдёт ещё пять месяцев, прежде чем 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины, — говорится в материале агентства.

При этом, по данным Bloomberg, процесс вакцинации в разных уголках мира проходит неравномерно — вакцинация осуществляется в 10 раз быстрее в странах с высоким уровнем доходов по сравнению со странами с низким уровнем.

Согласно данным издания, в Китае сделано 2,7 млрд прививок, то есть хотя бы одну дозу получили 88,6% жителей, а 85,2% — завершили процесс. В США полностью вакцинировались 61,7%, во Франции — 79,6%, в ФРГ — 70,9%, в Великобритании — 70,7%. В России сделано 143,69 млн прививок, таким образом, вакцинировано полностью 44,4% населения.

В то же время в некоторых африканских странах число привитых не превышает и 1%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году мир могут ожидать новые волны пандемии коронавируса. Он отметил, что текущий год был непростым из-за распространения инфекции.