Названа выгода США от ордера на арест Путина AP: в США сочли, что ордер на Путина вовлечет в конфликт на Украине нейтральные страны

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Белый дом надеется, что ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой помогут заставить нейтральные страны повлиять на украинский конфликт, сообщает Associated Press. По данным агентства, так рассуждают официальные лица администрация президента США Джо Байдена, пожелавшие остаться неназванными.

В Вашингтоне также выразили удовлетворение от того факта, что МУС согласился с оценками США о роли Москвы в конфликте, добавило агентство. Также, считают в Белом доме, решение МУС может повлиять на позицию Китая.

Сейчас желание Китая выглядеть посредником в установлении мира между Россией и Украиной может рассматриваться более критически, — цитирует агентство своих собеседников.

Ранее представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубияк заявила, что Чаба Кереши готов встречаться с Владимиром Путиным, если тот этого захочет. По ее словам, решение МУС относительно выдачи ордера на арест российского лидера не влияет на статус России в организации.