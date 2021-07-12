Названа сумма залога за свободу Порошенко

Экс-президенту Украины Петру Порошенко следствие потребовало избрать меру пресечения в виде ареста. Тем не менее, теперь же его предлагают освободить под залог $36 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.ua.

Уточняется, что сумму залога следователи оценили примерно в миллиард гривен, что и равняется $36 млн. Следователи считают, что именно эту сумму должен внести Порошенко и его защитники, чтобы бывший глава государства смог остаться на свободе.

Тем не менее, окончательное решение по данному вопросу будет принято во время заседания суда, на котором могут как и учесть ходатайство следствия, так и оставить его без внимания. Заседание состоится 17 января.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Прокуратура попросила суд его арестовать. Экс-президент ранее заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.

Экс-президент, который находится на отдыхе в одной из стран Европы, заявлял , что вернётся в Киев 17 января. Он намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По словам Порошенко, он не собирается защищаться от главы государства Владимира Зеленского.

Ранее Печерский суд Киева арестовал всё имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвинённого в государственной измене. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.