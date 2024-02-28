Названа страна с самым низким уровнем рождаемости в мире Reuters: население Южной Кореи к концу столетия может сократиться вдвое

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Уровень рождаемости в Южной Корее, и без того самый низкий в мире, продолжил резкое снижение в 2023 году, сообщает Reuters. Женщины откладывают роды или вовсе отказываются заводить детей. Это связано с их обеспокоенностью своим карьерным ростом и финансовыми затратами на воспитание.

По данным статистического управления Кореи, средний показатель по количеству детей у южнокорейской женщины в течение ее репродуктивной жизни упал до рекордно низкого уровня: с 0,78 в 2022 году до 0,72. Это намного ниже показателя 2,1 на одну женщину, необходимого для устойчивой численности населения.

Ситуацию не удается переломить уже много лет. Несмотря на миллиарды долларов, потраченные правительством на эти цели, население страны сокращается четвертый год подряд. Отмечается, что демографический кризис в Южной Корее стал главным риском для экономического роста, поскольку население страны в 51 млн человек к концу текущего столетия сократится вдвое.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил ввести в стране налог на бездетность. По его словам, необходимо стимулировать рождаемость самыми различными способами и поддерживать не только тех, у кого уже есть дети. В том числе, считает депутат, необходимо оказывать давление на граждан, которые не хотят заводить потомство.