Названа отличительная черта голоса Меган Маркл

Эксперт в вопросах вокала Натали Иствуд отметила, что супруга принца Гарри Меган Маркл обладает лучшим голосом среди знаменитостей. Об этом сообщает Daily Mail.

Иствуд рассказала, что герцогиня Сассекская обладает успокаивающим голосом. Анализ десятков голосов показал, что Маркл является носителем лучшего голоса. Он способен располагать и расслаблять слушателей. Бывшая актриса подписала контракт на 18 миллионов фунтов с компанией Spotify на запись линейки подкастов и выпуск аудиоверсии собственной книги для детей «Скамейка».

Ранее сообщалось, что супругу принца не пригласили на 60-летие экс-президента Барака Обамы. Биограф принца Анджела Левин отметила, что герцогиня Сассекская очень хотела посетить праздник, но её имя в списках не значилось. Данный случай объясняется тем, что политик не пожелал портить отношения с королевой Великобритании Елизаветой II. Тем не менее Обама с большим уважением относится к принцу и к его супруге.