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Названа девушка с самым красивым лицом в мире

15:05, 31 декабря 2020 20
Яэль Шелбия Яэль Шелбия Фото: yaelshelbia/instagram.com

Израильтянка Яэль Шелбия признана женщиной с самым красивым лицом в мире. 19-летняя модель впервые возглавила рейтинг по версии TC Candler & Independent Critics.

Полный список обнародован на YouTube-канале TC Candler, где ежегодно публикуют рейтинг 100 наиболее привлекательных людей планеты, составленный независимыми критиками. Начинался проект как частная инициатива, но впоследствии стал известен по всему миру и обрёл такую популярность, что оказаться в топ-листе знаменитости считают честью.

Шелбия и раньше оказывалась в списке 100 самых красивых женщин — в 2017 году она заняла 14-е место, в 2018-м — третье, а в 2019-м — второе. Наконец, она возглавила список, оставив позади всех конкурентов.

Я ценю это всем сердцем!написала Шелбия в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что российский певец и актёр Алексей Воробьёв обогнал Киану Ривза в рейтинге самых красивых людей планеты. Компанию россиянину составили такие знаменитости, как Криштиану Роналду, Джейсон Момоа, Генри Карвилл, Крис Хэмсворт.

Впрочем, самым красивым мужчиной планеты признан видеоблогер Феликс PewDieRie Чельбер.

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