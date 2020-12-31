Названа девушка с самым красивым лицом в мире

Израильтянка Яэль Шелбия признана женщиной с самым красивым лицом в мире. 19-летняя модель впервые возглавила рейтинг по версии TC Candler & Independent Critics.
Полный список обнародован на YouTube-канале TC Candler, где ежегодно публикуют рейтинг 100 наиболее привлекательных людей планеты, составленный независимыми критиками. Начинался проект как частная инициатива, но впоследствии стал известен по всему миру и обрёл такую популярность, что оказаться в топ-листе знаменитости считают честью.
Шелбия и раньше оказывалась в списке 100 самых красивых женщин — в 2017 году она заняла 14-е место, в 2018-м — третье, а в 2019-м — второе. Наконец, она возглавила список, оставив позади всех конкурентов.
Я ценю это всем сердцем! — написала Шелбия в Instagram.
Ранее NEWS.ru писал, что российский певец и актёр Алексей Воробьёв обогнал Киану Ривза в рейтинге самых красивых людей планеты. Компанию россиянину составили такие знаменитости, как Криштиану Роналду, Джейсон Момоа, Генри Карвилл, Крис Хэмсворт.
Впрочем, самым красивым мужчиной планеты признан видеоблогер Феликс PewDieRie Чельбер.