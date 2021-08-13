Назван европейский город — рекордсмен по авариям на электросамокатах

Столица шведской провинции Сконе город Мальмё является европейским лидером по количеству несчастных случаев с участием электроскутеров и электросамокатов. При составлении рейтинга учитывалось соотношение населения и числа аварий. Об этом сообщает Sveriges Radio.

С 2019 года по июнь 2021-го тяжёлые травмы получили 413 любителей быстрой езды на электрических средствах передвижения. Следующими в списке фаворитов рейтинга аварийности идут шведские города — Хельсингборг и Лунд. Координатор шведского транспортного агентства Магнус Сандберг отмечает, что такой же тип транспорта, но работающий на ископаемом топливе, имеет гораздо более скромные показатели по числу аварий.

Аварий с участием электрических скутеров в три раза больше, чем с мопедами, — объясняет чиновник.

В России осенью 2020 года предложили ввести экзамены на вождение электросамокатов. Данные меры необходимы из-за высокой опасности этого вида транспорта. Электродвигатель мощностью свыше 250 Ватт будет требовать сдачи основ вождения на права категорию «М».