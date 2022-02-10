Нарышкин заявил, что в районе Донбасса появились боевики-джихадисты

Украина ведёт подготовку к войне на границе с Донбассом. Здесь сконцентрированы Вооружённые силы Украины, наращивается контингент натовcких советников и инcтрукторов, а также есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадиcтов. Об этом в интервью «МК» рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Cергей Нарышкин.

Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идёт массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов, — сказал Нарышкин.

Он добавил, что по данным СВР, готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе, которые будут «задокументированы» так же, как в своё время фальшивки «белых касок» в Сирии. При этом он подчеркнул, что обвинения в адрес России в агрессивных планах в отношении Украины огульны и никаких планов «вторжения» не было и нет, а вот Киев «активно подталкивают» к военной авантюре.

Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы, — резюмировал он.

Ранее Нарышкин заявил, что Вашингтон оказывает давление на страны Евросоюза в связи с украинским вопросом, чтобы подтолкнуть Украину к нападению на Донбасс.