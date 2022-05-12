«Надо бороться с нечистью»: добровольцы из РФ перед отправкой на Донбасс Глава Чечни Кадыров опубликовал видео отправки группы добровольцев на Донбасс

Фото Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чеченской Республики опубликовал в своём Telegram-канале видео вылета в Донбасс новой группы добровольцев из аэропорта Грозного. Многие перед отправкой рассказали, что решили принять участие в специальной операции на Украине из-за желания бороться с националистами. Перед военными на взлётно-посадочной полосе выступили председатель парламента республики Магомед Даудов, а также заместитель председатель правительства Чечни Абузайд Висмурадов.

Бандеровцы и всякий фашизм — это уже не по-человечески. Надо бороться с нечистью, — рассказал доброволец Андрей.

Другой военный рассказал, что отправляется исполнять мужской долг. Кадыров пожелал вылетевшим в Донбасс бойцам «скорейшего возвращения с победой домой».

Адриан Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, ранее побывал на Украине во время гуманитарной поездки и рассказал о военных преступлениях, которые совершали украинские боевики из полка «Азов». Он вспомнил случай, когда привезли пленных российских солдат и стреляли им по ногам, чтобы выяснить, кто из них офицер. Он добавил, что если кто-то признавался в этом, то ему простреливали голову. Он шокирован тем, насколько сильно отличается поступающая через европейские телеканалы информация от реальной картины на местах.