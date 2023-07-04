На Западе указали на роковую ошибку США в отношениях с Россией Harper’s Magazine: из-за опрометчивой политики США мир оказался на пороге ядерной войны

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расширение НАТО на восток было опасным и бесцеремонным, пишут обозреватели американского журнала Harper’s Magazine. По их мнению, решившись на этот шаг, Вашингтон развязал политику, которая «восстановит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом», о чем предупреждал историк Джордж Ф. Кеннан. Кроме того, роль, которую выбрали для себя США, привела к конфликту, и теперь мир оказался на пороге ядерной войны, отмечают журналисты.

Глобальная роль, которую Вашингтон отвел себе в целом, и конкретная политика Америки в отношении НАТО и России неумолимо привели к войне, о чем давно предупреждали многие критики внешней политики, в том числе и мы сами, — сказано в публикации.

Обозреватели подчеркнули, что США не только расширили обязательства в области ядерной энергетики и безопасности, одновременно создавая постоянно расширяющие границы альянсы, но и сделали это, зная, что Россия, будучи «великой державой с собственным ядерным арсеналом», находится на этой «периферии».

Ранее научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, что вывод 30 лет назад с Кубы российского воинского контингента с последующим закрытием центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе был не выгоден Москве. По его мнению, возвращение российской армии на остров позволило бы «держать руку на пульсе» стратегического соперника — США.