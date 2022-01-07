На юго-западе Китая прогремел мощный взрыв

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Пекин против провокации извне и социальных потрясений в Казахстане, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, власти КНР готовы оказать республике помощь в преодолении трудностей.

Китай решительно выступает против того, чтобы любые внешние силы искусственно создавали социальные волнения и подстрекали к насилию в регионах страны, — цитирует агентство его слова. Представитель МИД добавил, что Китай...