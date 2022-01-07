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На юго-западе Китая прогремел мощный взрыв

В здании столовой в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая произошёл взрыв
11:27, 07 января 2022
На юго-западе Китая прогремел мощный взрыв Фото: Xu Langxuan/Global Look Press
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В муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая в здании столовой произошёл взрыв. Под завалами оказались 20 человек, передаёт Центральное телевидение Китая. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Взрыв прогремел в городском районе Улун около 12:10 по местному времени (07:10 мск). В результате здание столовой обрушилось.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Точное число пострадавших уточняется. Выясняется информация о жертвах.

Ранее в жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека. Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, конструктивных повреждений, по предварительным данным, нет. Тем не менее специалисты проведут тщательный осмотр здания и после этого вынесут вердикт. Глава региона подчеркнул, что сам приезжал на место инцидента, чтобы проконтролировать ход проведения работ.

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