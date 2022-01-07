На юго-западе Китая прогремел мощный взрыв

В муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая в здании столовой произошёл взрыв. Под завалами оказались 20 человек, передаёт Центральное телевидение Китая. По предварительным данным, причиной стала утечка газа. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Взрыв
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Точное число пострадавших уточняется. Выясняется информация о жертвах.
Ранее в жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека. Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, конструктивных повреждений, по предварительным данным, нет. Тем не менее специалисты проведут тщательный осмотр здания и после этого вынесут вердикт. Глава региона подчеркнул, что сам приезжал на место инцидента, чтобы проконтролировать ход проведения работ.