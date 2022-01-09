На улицы Алма-Аты вышли военные патрули с винтовками наизготове

Военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты с винтовками наизготове, передал корреспондент ТАСС. При этом в Алма-Ате за последние 12 часов практически не слышно стрельбы. На улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов, добавил репортёр.

Военные начали усиленно патрулировать улицы Алма-Аты. По наблюдениям нашего корреспондента, настолько массово это происходит впервые за последние дни. На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных, у всех них винтовки в руках наизготове. С помощью фонариков они тщательно просматривают обочины, — говорится в сообщении ТАСС.

Также стало известно, что президент Казахстана Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских, погибших во время протестов и беспорядков в стране. В его указе сказано, что силовиков наградили «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства».

При этом 8 января корреспондент RTVI, который побывал в полуразрушенной в протестах Алма-Ате, рассказал, что в первую очередь ему бросились в глаза блокпосты на въезде в город: солдаты тормозят все машины и выводят людей с поднятыми руками для досмотра. В самой Алма-Ате повсюду сожжённые автобусы и автомобили, выстрелы звучали повсюду каждые 5–10 минут.