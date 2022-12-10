На Украине заявили о готовности наносить удары по территории России Глава СНБО Украины Данилов заявил о готовности ВСУ наносить удары по территории России

Фото: Вооружённые силы Украины

Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине готов атаковать российские территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире агентства НТА. Он добавил, что Украина «способна на все», а власти не будут спрашивать ни у кого разрешения перед тем, как наносить удары.

Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком, — сказал Данилов.

Он при этом не уточнил, собирается ли Киев использовать для этого западное вооружение, которое ранее было поставлено для нужд ВСУ.

При этом США больше не настаивают, чтобы войска Украины избегали ударов по российской территории, поскольку стали меньше опасаться эскалации со стороны Москвы, написала ранее британская газета Times со ссылкой на осведомленный источник в Пентагоне. В материале издания отмечается, что ранее американская политика строилась на передаче Киеву вооружений при условии отказа от ударов непосредственно по РФ.