На Украине заявили, что Киев и Вашингтон не обсуждали РФ на переговорах

Россия не фигурировала в качестве предмета обсуждения на переговорах чиновников Украины и США во время визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский вице-премьер Алексей Любченко. Его слова приводит РИА Новости.

Вообще не было планов обсуждать Россию, — подчеркнул чиновник.

При этом тема сдерживания России звучала в ходе переговоров Владимира Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином. Также РФ упоминалась в анонсах Белого дома на тему предстоящих контактов Зеленского и Байдена.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена запланирована на 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Байден проведёт переговоры с Зеленским, однако совместной пресс-конференции не будет. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома. Как отмечается, следом за переговорами в расписании Байдена — еженедельный экономический брифинг. Зеленский находится в Вашингтоне с 31 августа.