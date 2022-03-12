На Украине задержали бизнесмена Вагифа Алиева, сообщили СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах, передают РИА Новости. Украинский лидер добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности не только от России, но и от Запада.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией. По его словам, он предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести встречу в Иерусалиме.