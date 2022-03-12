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На Украине задержали бизнесмена Вагифа Алиева, сообщили СМИ

17:49, 12 марта 2022
На Украине задержали бизнесмена Вагифа Алиева, сообщили СМИ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спецподразделение Службы безопасности Украины по неизвестным причинам задержало одного из крупнейших бизнесменов Вагифа Алиева в Закарпатской области на Западе страны, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского.

Нардеп Дубинский сообщает, что спецподразделение СБУ «Альфа» задержало на Закарпатье бизнесмена Вагифа Алиева. Причины неизвестны, — говорится в сообщении. 

Источник сообщает, что Алиев является партнёром олигарха Фирташа и депутата партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Вадима Столара. Вагиф Алиев якобы может иметь российский паспорт, добавило агентство.

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