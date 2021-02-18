На Украине школьница попала в базу «Миротворца» за критику языка

https://static.news.ru/photo/680cd08a-7208-11eb-804d-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятнадцатилетняя школьница из Киева, разместившая на видеохостинге TikTok видео с резкой критикой украинского языка, оказалась в базе сайта «Миротворец».

В видео девочка призналась, что она не любит украинский язык и поэтому отказывается на нём общаться. Сейчас оно удалено.

Если человек не любит этот язык, то зачем на нём разговаривать, — цитирует её высказывание ТАСС.

Она добавила, что в Киеве основная часть людей говорит на русском языке. Кроме того, девочка просила не критиковать её за плохое знание украинского языка и заявляет, что отказывается общаться с теми, кто говорит на украинском.

В ответ в социальных сетях в адрес школьницы и её родителей публикуются угрозы и оскорбления. На сайте «Миротворец» указан адрес проживания девочки и обращение к правоохранительным органам страны. Её действия оцениваются как сознательное участие в информационной спецоперации в России против Украины.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Алексей Гуськов удивился включению в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, которую составили в Министерстве культуры и информационной политики страны. Артист напомнил, что часть жизни он провёл в Киеве и не представляет никакой опасности для Незалежной. Он напомнил, что раньше попал в список украинского сайта «Миротворец» вместе с большим количеством своих коллег.