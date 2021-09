На Украине раскрыли печальный сценарий войны с Россией

Фото: smeshko.2019/instagram.com

Президент Украины Владимир Зеленский смешал украинский и английский языки, отвечая на вопрос журналиста из CNN об итогах встречи с Джо Байденом.

Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO? (Я задал вопрос напрямую. Я прямо спросил Байдена: что насчёт НАТО, что...