На Украине не исключили, что на страну нападут одновременно с трёх направлений и «возьмут её в клещи». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко, отметивший, что против ВКС России у ПВО Украины нет никаких шансов.

По его словам, у украинской армии также нет и союзников, поэтому тактика Киева должна быть «глубоко эшелонированной».

Не нужно говорить мантры, что у нас мощная ПВО и мы сможем против ВКС России быть на равных — это неправда, — считает экс-глава СБУ.

Ранее сообщалось, что рост русофобских настроений привёл к появлению большого числа неподсудных радикалов, которые могут поставить Украину на грань гражданской войны. Об этом рассказал депутат Верховной рады Олег Волошин. По его мнению, в стране уже сейчас найдётся несколько десятков тысяч «горячих голов», готовых на штурм парламента.

Политик убеждён, что решить данный вопрос возможно благодаря жёсткой позиции западных стран, которые в настоящее время, наоборот, способствуют усугублению ситуации, распространяя призывы о взятии реванша в Донбассе.