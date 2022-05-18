На Украине продлят сроки мобилизации и военного положения Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Фото Rick Mave/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране. Согласно информации на сайте Рады, проект закона об утверждении указа президента «О продлении срока действия военного положения на Украине» передан на рассмотрение руководству парламента.

Президент также внёс в парламент проект закона о продлении в стране всеобщей мобилизации, введённой 25 февраля. В соответствии с документом мобилизация проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.

24 февраля, с началом спецоперации РФ на Украине, Зеленский по итогам экстренного заседания Совбеза объявил военное положение в стране. Позже, 26 марта, украинский лидер продлил его ещё на 30 дней. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной рады. С 25 апреля Рада продлила действие военного положения на Украине ещё на 30 суток.