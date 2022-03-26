На Украине поддержали «претензии» Варшавы на Калининград
Глава СНБО Украины Данилов: претензии Варшавы на Калининград помогут Киеву
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:13, 27 марта 2022
Алексей ДаниловФото: rnbo.gov.ua
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Возможные территориальные претензии Польши на российский Калининград могут помочь Киеву, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он поддержал инициативу, поскольку считает, что амбиции Варшавы способны помешать спецоперации России, сообщает РИА Новости.
Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло, — подчеркнул чиновник.
Ранее стало известно, что слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, предъявившего претензии на Калининград, посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал так: военные пенсионеры любят поболтать и порой не контролируют полёт своей фантазии.