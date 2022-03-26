На Украине поддержали «претензии» Варшавы на Калининград

Возможные территориальные претензии Польши на российский Калининград могут помочь Киеву, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он поддержал инициативу, поскольку считает, что амбиции Варшавы способны помешать спецоперации России, сообщает РИА Новости.

Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло, — подчеркнул чиновник.

Ранее стало известно, что слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, предъявившего претензии на Калининград, посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал так: военные пенсионеры любят поболтать и порой не контролируют полёт своей фантазии.