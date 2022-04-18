На севере Турции началась военная операция против Рабочей партии Курдистана

Новая военная операция против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) началась по приказу Минобороны Турции. Она проходит в северной части Ирака, сообщает агентство Associated Press. По его информации, в операции принимают участие спецназ и военно-воздушные силы.

Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, самолётами были успешно нанесены удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам.

Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты <...>. Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист, — подчеркнул министр.

Вооружённый конфликт Турции с запрещённой в стране РПК начался в 1984 году и продолжился в 2015 году. Базы курдов находятся на севере Ирака, против них ВС Турции периодически проводят воздушные и наземные операции. По данным президента Тайипа Эрдогана, с июля 2015 года уничтожено 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за её пределами.

Ранее сообщалось, что шесть боевиков курдских вооружённых формирований нейтрализованы на севере Ирака. Таким образом турецкие власти продолжили борьбу «с терроризмом и террористами».