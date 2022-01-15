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Минобороны Турции заявило о нейтрализации шести боевиков на севере Ирака

14:31, 16 января 2022
Минобороны Турции заявило о нейтрализации шести боевиков на севере Ирака Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Шесть боевиков курдских вооружённых формирований нейтрализованы на севере Ирака, сообщило Министерство национальной обороны Турции в своём аккаунте в Twitter. Таким образом власти страны продолжили борьбу «с терроризмом и террористами». Других подробностей пока не сообщается.

Наша борьба с терроризмом и террористами продолжается эффективно и решительно. Шесть террористов РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана. — NEWS.ru), обнаруженных на севере Ирака, были нейтрализованы, — сказано в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что военная база Вооружённых сил Турции Зликан на северо-востоке от города Мосул в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Стало известно, что это второй ракетный обстрел турецкой базы за последние два дня. Ни одна группа или организация не взяла на себя ответственность за атаки.

Вооружённый конфликт с РПК вспыхнул в Турции в 1984 году, его продолжение последовало в 2015 году. Основные базы курдов находятся на севере Ирака, против них ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

Об уничтожении шести тысяч членов РПК заявлял президент Турции Тайип Эрдоган, это число погибших внутри страны и 6,9 тысячи за её пределами с момента возобновления конфликта. При этом потери турецких силовиков за эти годы составили более 1,2 тысячи человек.

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