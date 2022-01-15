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Ближний Восток

Турецкую военную базу в Ираке атаковали ракетами

Shafaq: турецкая военная база была обстреляна ракетами второй раз за два дня
13:20, 16 января 2022
Турецкую военную базу в Ираке атаковали ракетами Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Военная база Вооружённых сил Турции Зликан на северо-востоке от города Мосул в Ираке подверглась ракетному обстрелу 16 января, сообщает информационное агентство Shafaq. Стало известно, что это второй ракетный обстрел турецкой базы за последние два дня. Ни одна группа или организация не взяла на себя ответственность за атаки.

В районе расположения турецкой базы к северо-востоку от Мосула упали три ракеты. Турецкая артиллерия отреагировала ответным огнём, — сообщил источник.

По предварительным данным, никто из находившихся на военной базе не пострадал.

Днём ранее, в субботу, вблизи той же базы упали две ракеты системы «Катюша», обошлось без жертв.

В октябре американская военная база Эт-Танф на юге Сирии подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотников. Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки. Известно, что налёт вызвал пожары на территории базы. Кроме того, база подверглась удару после разведки беспилотников. Казармы обстреляли четыре истребителя. Предполагается, что это могли быть сирийские МиГ-29СМ, однако более точных данных нет.

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