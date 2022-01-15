Турецкую военную базу в Ираке атаковали ракетами

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приверженцы движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), находящиеся у власти в Афганистане с августа 2021 года, применили слезоточивый газ для разгона протеста, сообщает афганское агентство Aamaj News. По информации агентства, в акции принимали участие женщины, вышедшие в воскресенье на улицы столицы — Кабула, протестуя против ограничений, введённых талибами.

По словам агентства, «группа афганских женщин вышла на улицы Кабула на акцию протеста против вводимых талибами ограничений». Участницы митинга требовали обеспечения своих законных прав. Талибы прибегли к использованию слезоточивого газа...