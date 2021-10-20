Базу США в Сирии обстреляли ракетами

Американская военная база Эт-Танф на юге Сирии подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотников. Кто именно стоит за атакой — пока неизвестно. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Целью ударов были казармы и хозяйственные постройки. Налёт вызвал пожары на территории базы. Тем не менее, о пострадавших и погибших не сообщается.

Кроме того, как добавляет агентство «AlBadia 24», база подверглась удару после разведки беспилотников. Издание уточняет, что казармы обстреляли четыре истребителя. Предполагается, что это могли быть сирийские МиГ-29СМ, однако более точных данных нет.

Неопознанный беспилотник замечен рядом с военной базой Эт-Танф, расположенной в пределах 55 км от зоны контроля международной коалиции в сирийском треугольнике, на границе с Ираком и Иорданией, непосредственно перед ударами. 4 боевых самолета нанесли авиаудары, — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» Анкары из-за последних «вылазок террористов» в Сирии. По его словам, республика в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами.