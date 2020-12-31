Финансовая реформа началась на Кубе

https://static.news.ru/photo/d5c072da-4c3d-11eb-b899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergi Reboredo/Global Look Press

На Кубе началась реформа финансовой системы республики. По её итогам должен произойти выход из обращения кубинского конвертируемого песо, который является одной из двух основных государственных валют.

Кубинский конвертируемый песо не будет использоваться при большинстве финансовых операций. Национальный Центральный банк обнародовал список госпредприятий, которые в течение некоторого времени смогут принимать платежи в такой валюте, чтобы быстрее осуществить её вывод из оборота, передаёт издание Granma

На Острове свободы с 1994 года существовало две валюты — кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который заменял доллар США на территории Кубы. Начиная с 1 января 2021 года, у граждан есть 180 дней, чтобы поменять конвертируемый песо на кубинский песо по курсу 1:24.

Мы подтверждаем важность и значимость задачи. Её реализация создаст в стране лучшие условия для изменений, которые необходимы для обновления экономической и социальной модели Кубы, — заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

Данную реформу на Кубе называют упорядочиванием денежной системы". Власти надеются, что после осуществления изменений станет меньше препятствий для иностранных инвестиций. Дело в том, что в расчётах предприятий курс конвертируемого песо как к доллару, так и к кубинскому песо было 1:1. Отчасти оставшаяся после реформы валюта несколько девальвируется.

Как ранее писал NEWS.ru, глобальная экономика столкнётся с трудностями в 2021 году, но серьёзный мировой банковский кризис, вероятно, не произойдёт, потому депозиты станут хорошим вариантом для хранения сбережений. При этом эксперты отметили, что не стоит отдавать предпочтение доллару.