https://static.news.ru/photo/80b97a24-565d-11ea-ace8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MirMuhammedRsid/twitter.com

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Это уже вторые по счёту подземные толчки за сутки.

Эпицентр располагался в 160 километрах к западу от иранского города Тебриз и в 52 километрах к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В результате первого землетрясения в Иране пострадали 75 человек, в Турции девять человек погибли, 37 получили ранения.

23 февраля подземные толчки ощущались и на территории Шемахинского района Азербайджана на востоке страны. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 балла в 04:43 по местному времени, писал NEWS.ru.