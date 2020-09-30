На дебатах у Байдена заметили нечто похожее на венозный катетер

Зрители предвыборных дебатов между действующим американским главой Дональдом Трампом и кандидатом от Республиканской партии Джо Байденом заметили у последнего на руке катетер. Так они идентифицировали тонкий предмет, высунувшийся на секунду из рукава политика, когда тот поднял руку.
У Байдена что, периферический катетер 4? — отметил один из посетителей сайта канала C-Span, где опубликована полная запись прошедших накануне дебатов.
Дебаты Трампа и Байдена — центральное и долгожданное событие накануне выборов. Впервые оба кандидата получили возможность общаться друг с другом не через СМИ или своих представителей, а напрямую. Регламент дебатов предусматривает дискуссию в течение 90 минут без рекламы, по 15 минут на каждую из шести заранее утверждённых тем, писал NEWS.ru.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Трампу сейчас 74 года, и он считается одним из самых старых президентов США. Байдену при этом 77 лет.
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