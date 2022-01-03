МВД Литвы раскрыло планы по вывозу нелегальных мигрантов

Литва может сделать возвращение нелегальных мигрантов на родину чартерными рейсами постоянной практикой, заявили NEWS.ru в отделе информации МВД прибалтийской республики. В частности, Вильнюс активно работает с гражданами Ирака, помогая им оформить проездные документы. Так в ведомстве прокомментировали вывоз первой группы иракцев, которые попытались незаконно проникнуть на литовскую территорию со стороны Белоруссии.

Вильнюс намерен продолжить «свои усилия по поощрению добровольного возвращения мигрантов в страны происхождения». В перспективе могут быть организованы новые чартеры «или возвращение мигрантов другими способами», сообщили в МВД.

Литва активно работает с правительством Ирака, потому что его граждане составляют большинство от числа нелегальных мигрантов в Литве. Уже завершены четыре иракские консульские миссии, в ходе которых консулы помогли иракцам, желающим вернуться, оформить проездные документы, — заявили в ведомстве.

2 января был организован первый чартерный рейс, которым 98 граждан Ирака, попытавшихся в последние месяцы нелегально пересечь границу, вернулись на родину. Это была первая инициатива такого рода, отмечают в Вильнюсе. Все, кто выразил готовность покинуть Литву, получили единовременную выплату в размере €1 тысячи.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

Напряжённая ситуация с нелегалами из стран Ближнего Востока на внешних границах ЕС сохраняется на протяжении многих месяцев. Западные столицы винят официальный Минск в инструментализации миграционных потоков, в то время как белорусское руководство выдвигает в адрес ЕС встречные обвинения, считая их ответственными за пограничный кризис.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией. По его мнению, беженцы нужны Западу для решения своих внутренних проблем.