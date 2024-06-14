Москва решила объяснить СБ ООН риски ударов по России Небензя: Москва объяснит СБ ООН геополитические риски ударов по России

Фото: : Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Москва на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Киевом западных вооружений по мирным целям в России, заявил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, мероприятие будет посвящено теме поставок западных вооружений Киеву.

Созвали по ней отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений, — констатировал Небензя.

Ранее глава США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции сообщил, что администрация Соединенных Штатов никогда не одобряла нанесение ударов своим вооружением вглубь российской территории, и эта позиция осталась неизменной. Байден отметил, что американским оружием можно наносить удары в районе российско-украинской границы только в одном случае — для «возможности уничтожать и противодействовать тому, что идет через эту границу».

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог дать прямого ответа на вопрос о разрешении Украине наносить удары по территории России с помощью истребителей F-16. Столтенберг не пожелал «вдаваться в разные аспекты и детали», но поприветствовал снижение ограничений странами Альянса на удары по территории РФ поставленным Украине оружием, что, как он подчеркнул, не означает участия Блока в боевых действиях.