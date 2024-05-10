«Запад должен пересидеть Путина»: Кэмерон сделал резкое заявление о России Daily Mail: глава МИД Британии призвал ужесточить борьбу с Путиным на Украине

Фото: USA Foreign/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных лидеров «пересидеть» президента России Владимира Путина в рамках конфликта на Украине, сообщает издание Dailly Mail. По словам британского политика, Запад должен принять более жесткую позицию по отношению к РФ.

Он (Кэмерон — NEWS.ru) сказал, что Запад должен показать готовность «пересидеть» Владимира Путина на Украине и занять более жесткую позицию для более крепкого мира, — говорится в материале.

В статье отмечается, что глава британского ведомства, говоря об окончании холодной войны, предупредил о холоде, который распространяется по Европейскому континенту. Как отметил Кэмерон, близкие к России страны видят, что происходит на Украине, и «задаются вопросом, будут ли они следующими».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на Путина необходимо оказать давление в связи с ситуацией на Украине. По ее мнению, российский лидер не стремится к миру. Кроме этого, Бербок призвала оказывать давление на Китай, Северную Корею и Иран. Она подчеркнула, что западным странам необходимо продолжать поддерживать Украину в военном отношении.