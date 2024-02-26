Бербок сделала выпад в сторону Путина в Одессе Бербок потребовала оказать давление на Путина из-за ситуации на Украине

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Анналена Бербок

На президента России Владимира Путина необходимо оказать давление в связи с ситуацией на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Одессу. По ее словам, российский лидер не стремится к миру, сообщает ZDF.

Путин не хочет мира в данный момент. И пока он не прекратит эту войну, а он может прекратить ее завтра и вывести танки, мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении, — заявила Бербок.

Вместе с тем она призвала оказывать давление на Китай, Иран и КНДР.

Ранее Бербок заявляла, что Германия выделит Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. В общей сложности помощь Берлина на эти цели за два года достигнет €1 млрд.

24 февраля Бербок приехала в Одессу. Вместе с ней в городе находился глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. О визите дипломатии заранее не сообщалось по соображениям безопасности. Также известно, что в субботу Бербок и Кулеба на правительственном самолете прибыли в Берлин из Нью-Йорка, где принимали участие в заседании Генассамблеи ООН.

Во время визита в Одессу главе МИД ФРГ пришлось отправиться в укрытие почти на 20 минут. В городе была объявлена воздушная тревога 24 февраля в 21:48 по местному времени (22:48 мск), и министр вместе с членами делегации отправились в укрытие при отеле.