Мир

Морские пехотинцы Венесуэлы задержали новых иностранных наёмников

08:36, 11 мая 2020
Фото: Armada Bolivariana/twitter.com

Восемь новых наёмников задержаны на территории Венесуэлы подразделением морской пехоты в ночь на 11 мая. Общее число террористов, проникших в Боливарианскую Республику для покушения на её главу Николаса Мадуро, возросло до 45.

О задержании наёмников сообщается в Twitter военного флота Венесуэлы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пойманные американские наёмники заключены под стражу. Такое решение принял Национальный суд страны по делам, связанным с терроризмом. Граждане США Люк Александр Денман и Айран Берри арестованы «за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом и незаконным оборотом оружия».

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