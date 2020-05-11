Морские пехотинцы Венесуэлы задержали новых иностранных наёмников

https://static.news.ru/photo/0fd3c49a-934d-11ea-b679-fa163e074e61_660.jpgФото: Armada Bolivariana/twitter.com
Восемь новых наёмников задержаны на территории Венесуэлы подразделением морской пехоты в ночь на 11 мая. Общее число террористов, проникших в Боливарианскую Республику для покушения на её главу Николаса Мадуро, возросло до 45.
О задержании наёмников сообщается в Twitter военного флота Венесуэлы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пойманные американские наёмники заключены под стражу. Такое решение принял Национальный суд страны по делам, связанным с терроризмом. Граждане США Люк Александр Денман и Айран Берри арестованы «за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом и незаконным оборотом оружия».