МО России: за сутки с территории Украины эвакуировали около 9 тысяч человек

За сутки с территории Украины, а также Донецкой и Луганской республик в Россию эвакуировали около 9 тысяч человек без участия Киева, сказано в заявлении начальника Национального управления обороной РФ Михаила Мизинцева. Он уточнил, что с начала военной спецоперации число эвакуированных мирных жителей превысило 1 млн человек, в их числе 210 тысяч детей.

Без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию РФ эвакуированы 8 787 человек, в том числе 1 106 детей. Всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 1 208 225 человек, из которых 210 224 — дети, — сказано в сообщении.

Также в заявлении Мизинцева указано, что в городе Могилёв-Подольский в здании школы, расположенной на улице Полтавская, бойцы ВСУ и иностранные наёмники разместили опорный пункт. Туда же украинские военные перенесли склады с оружием. Мизинцев утверждает, что в подвале украинские солдаты держат в плену мирных жителей.

В Лисичанске ЛНР военнослужащие ВСУ, угрожая физической расправой, выгнали женщин, детей и стариков из бомбоубежища, расположенного в школе № 5, при этом сами там разместили склад боеприпасов, — говорится в заявлении.

Ранее Мизинцев сообщил, что ВСУ оборудовали в здании областной клинической больницы Одессы командный пункт. По его информации, на территории учреждения были размещены бронетехника и ракетные системы залпового огня.

До этого Минобороны РФ заявило, что в Харькове бойцы теробороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению пророссийски настроенных или осуждающих украинскую власть горожан.