МО России: США ставили эксперименты над людьми в психбольнице под Харьковом

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что Пентагон проводил эксперименты над украинцами в психиатрической больнице под Харьковом. «Подопытными» были мужчины 40–60 лет в состоянии дистрофии.

Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40–60 лет с высокой стадией физического истощения, — сказал Кириллов.

По данным Минобороны, учреждение, в котором ставили опыты над людьми, располагалось в Стрелечье. В психиатрической больнице № 1 проводились биологические эксперименты, сообщил Кириллов.

В Минобороны отметили, что Пентагон пытался скрыть следы исследований. Так, согласно полученным данным, эксперты, проводящие опыты, прибывали на Украину через территории третьих стран, а в январе их в срочном порядке эвакуировали. Используемое для опытов оборудование и препараты были вывезены в западные области Украины, пояснил Кириллов.

Ранее Кириллов сообщил, что США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.