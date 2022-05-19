МО РФ: Киев готовит провокацию в Сумской области с участием мирных жителей

Минобороны России заявило о готовящейся провокации со стороны киевского режима в Сумской области. По данным ведомства. военные собрались применить так называемые «блуждающие миномёты» для обстрела приграничной территории РФ с целью вызова ответного огня по жилым домам, где удерживаются местные жители. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинце в ходе брифинга.

Провокация готовится в городе Середина-Буда, киевские военные планируют использовать эту циничную акцию для обвинения российских военнослужащих в якобы " неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах«, отмечается в заявлении российского ведомства.

Ещё раз обращаем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации, в отличие от вооруженных формирований Украины, неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по гражданским объектам, — подчеркнул Мизинцев.

Ранее сегодня воздушно-космические силы России (ВКС) уничтожили дивизион ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области, а также подразделение ЗРК «Бук-М1» близ Славяногорска в ДНР.