Митрополита УПЦ обвинили в работе на Кремль

Фото: СБУ

Митрополит Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви обвиняется в подрывной деятельности, сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Его заподозрили в распространении пророссийских взглядов.

Служба безопасности собрала доказательства вины руководителя Кировоградской епархии УПЦ в подрывной деятельности против Украины. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков» Уголовного кодекса Украины, — говорится в официальном заявлении.

По информации СБУ, священнослужитель находился на связи с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом и выполнял задачи по «распространению прокремлевских взглядов» в регионе.

С этой целью прихожанам раздавали специальную литературу, которая поступала из российских типографий.

Согласно выводам независимой экспертизы, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины, — добавили в СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о предъявленном обвинении священнику Киево-Печерской лавры, на богослужении которого прославляли русский мир. В настоящее время следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры проводят досудебное расследование.