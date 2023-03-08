Митингующие в Тбилиси призвали не пускать депутатов в парламент Оппозиция в Тбилиси призвала не допустить депутатов к пленарной сессии в четверг

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оппозиционер Георгий Вашадзе в ходе проходящего в центре Тбилиси митинга в среду, 8 марта, заявил, что время ультиматума властям истекло. Он призвал участников акции переместиться к входу в здание парламента, чтобы не допустить депутатов к завтрашней сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Время истекло, наши требования не выполнены. Теперь мы все должны переместиться у первого и второго входа здания и не допустить депутатов в парламент на завтрашнюю пленарную сессию, — сказал Вашадзе.

Ранее он заявлял о решении дать руководству страны один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить участников протестов, задержанных накануне.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.

Протестующие забрасывали силовиков «коктейлями Молотова», спецназ применял водометы и слезоточивый газ. Известно об одном возбужденном деле о нападении на полицейского. Также в МВД страны сообщили о нескольких пострадавших правоохранителях.