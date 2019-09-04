Фото: https://www.instagram.com/rihanapetra

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) раскрыла подробности личной жизни своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, однако в июне 2019 года их брак распался.

По словам Воеводиной, когда она впервые увидела Мухаммада, то сразу поняла, что именно этот мужчина станет отцом её детей. Бывшая модель также рассказала, что до знакомства с ней у экс-короля была жена, которая являлась гражданкой Чехии.

При этом оказалось, что предыдущая супруга наглым образом обманула Мухаммада, так как в Чехии у неё был законный муж. В итоге пара рассталась, так как женщина отказалась рожать монарху детей и он был уверен, что она жила с ним из-за денег.

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Kisah berkenalan kami. Bahagian 3: Sejak pertama kali saya lihat suami saya, saya tak tahu kenapa tapi dalam fikiran saya, saya yakin dia adalah bapa kepada anak-anak saya dimasa depan. Tapi ketika itu, saya cepat-cepat buang perasaan tu sebab masih terlalu awal. Sebelum suami saya pulang ke Malaysia, saya ada bertanya sama ada dia telah berkahwin atau mempunyai anak - dia memberitahu bahawa dia sudah bercerai pada tahun 2015 kerana bekas isterinya dari Czech Republic telah berbohong bahawa wanita itu tidak mempuntai ikatan perkahwinan dan mengikut dokumen yang ada, wanita itu tidak bercerai dinegaranya pada waktu itu. Suami saya berkongsi bahawa wanita itu selalu menggunakannya bagi mendapatkan wang dan bukannya berusaha mendapatkan zuriat. Suami saya memberitahu, dia tidak pernah mempunyai anak dan itulah impian terbesar dalam hidupnya. Ketika kami tiba di Malaysia, suami saya berdiri di hadapan saya dengan pakaian yang saya tak pernah lihat iaitu tradisional Melayu, saya sempat bertanya kenapa dia pakaiannya kelihatan pelik, tiba-tiba dia membentangkan sejadah untuk solat dan sesudah itu dia berdoa. Itu kali pertama saya lihat orang Islam solat. Selepas suami saya selesai solat, dia saya memberitahu satu hari nanti dia akan mengajar saya segala-galanya mengenai Islam. Bersambung lagi...

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

Ранее адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой Оксаной Воеводиной: монарх сомневается, что Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра является его сыном. При этом представители россиянки потребовали у малайзийского монарха извинений за обвинение в неверности, а также предложили подтвердить отцовство с помощью ДНК-экспертизы. В настоящее время Келантан Мухаммад V уже готовится к новой свадьбе.

Как писал News.ru Оксане повезло, что она родила своего первенца Леона в России, а не в Малайзии, так как сыновей при разводе в этой мусульманской стране обязательно отдают на воспитание отцу.

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