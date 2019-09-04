https://static.news.ru/photo/aaea53de-cf96-11e9-84db-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://www.instagram.com/rihanapetra

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) раскрыла подробности личной жизни своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Пышную свадьбу супруги отметили в ноябре 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве, однако в июне 2019 года их брак распался.

По словам Воеводиной, когда она впервые увидела Мухаммада, то сразу поняла, что именно этот мужчина станет отцом её детей. Бывшая модель также рассказала, что до знакомства с ней у экс-короля была жена, которая являлась гражданкой Чехии.

При этом оказалось, что предыдущая супруга наглым образом обманула Мухаммада, так как в Чехии у неё был законный муж. В итоге пара рассталась, так как женщина отказалась рожать монарху детей и он был уверен, что она жила с ним из-за денег.

Ранее адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой Оксаной Воеводиной: монарх сомневается, что Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра является его сыном. При этом представители россиянки потребовали у малайзийского монарха извинений за обвинение в неверности, а также предложили подтвердить отцовство с помощью ДНК-экспертизы. В настоящее время Келантан Мухаммад V уже готовится к новой свадьбе.

Как писал News.ru Оксане повезло, что она родила своего первенца Леона в России, а не в Малайзии, так как сыновей при разводе в этой мусульманской стране обязательно отдают на воспитание отцу.