«Мир меняется»: Запашный о запрете есть собак в Южной Корее Запашный приветствовал запрет на употребление и продажу мяса собак в Южной Корее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение парламента Южной Кореи запретить употреблять и продавать собачье мясо является ожидаемым и очевидным, потому что страна постепенно переходит от привычной культуры на более европейскую модель, заявил NEWS.ru генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный. Он отметил, что не все жители государства с энтузиазмом приняли это решение.

Южная Корея идет по пути европеизации и отхода от своей привычной культуры на более европейскую модель. Сейчас на это дано три года. Я, как человек любящий собак, это приветствую. Другое дело, я знаю, что в Южной Корее не все с энтузиазмом приняли это решение, потому что поедание мяса собак является их национальной культурой. Но мир меняется. Для меня это было ожидаемым решением, — сказал Запашный.

Ранее парламент Южной Кореи принял законопроект, запрещающий употребление в пищу и продажу собачьего мяса. Закон вступит в силу после трехлетнего переходного периода. По данным журналистов, все больше корейцев считают собак домашними животными и растет критика того, как собак забивают. В стране чаще употребляют собак в пищу пожилые граждане.

Поддержка запрета выросла при президенте Юн Сок Ёле, который приютил шесть собак и восемь кошек вместе с первой леди Ким Кеон Хи, которая также является ярым критиком потребления собачьего мяса. При этом по всей стране проходили протесты фермеров, где-то сопровождавшиеся стычками с полицией.