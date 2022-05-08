Минобороны: ВКС России уничтожили вооружение и технику из США

Российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное вооружение и военная техника из США и стран Запада, сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга. Помимо этого, был ликвидирован личный состав подразделений резерва ВСУ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России <...> уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, — говорится в заявлении.

Кроме того, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуев и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Всего за минувшие сутки авиацией были поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники, в результате которых было ликвидировано 380 националистов и 38 единиц военной техники.

В районе того же Соледара была уничтожена установка РСЗО «Смерч», установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева и радиолокационная станция в районе Великой Коренихи.

Системой ПВО около острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 ВСУ. Кроме того, два украинских БПЛА уничтожены над населёнными пунктами Мандрыкино (ДНР) и Переможное (ЛНР).