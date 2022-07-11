Минобороны Тайваня опровергло поставки вооружения Украине

Фото: ua.usembassy.gov

Пресс-служба Министерства обороны Тайваня выпустила опровержение ранее появившейся информации в нескольких изданиях о поставках Украине партии минометных снарядов калибром 60 миллиметров. В ведомстве уточнили, что серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, которыми обладают вооружённые силы страны. Представители Минобороны при этом назвали выложенную в Сети информацию «домыслами иностранных журналистов», сказано на официальной странице ведомства.

Серийные номера боеприпасов на выложенных в интернете фотографиях не соответствуют системе серийных номеров, используемой вооружёнными силами Тайваня, — сказано в пресс-релизе.

В сообщении при этом сказано, что Тайвань поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил на своей странице в Twitter, что точка зрения Евросоюза на спецоперацию России по защите Донбасса пока не является главенствующей среди стран G20. Дипломат добавил, что «глобальная битва нарративов» находится в самом разгаре, а Запад не находится в выигрышной позиции. Он при этом назвал действия России «военной пропагандой».