Минобороны: российская система ПВО сбила три самолёта ВСУ за ночь

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике и Харьковской области минувшей ночью были сбиты три украинских самолёта, сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Помимо этого, ВС РФ за сутки уничтожили в общей сложности 15 беспилотных летательных аппаратов.

В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолёта воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой Народной Республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области, — заявил Конашенков.

Помимо этого, в районах населённых пунктов Изюм и Снежковка перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

Под Попасной высокоточными снарядами были уничтожены два пункта управления и украинская батарея РСЗО «Град», в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты, рассказал Конашенков.

Кроме того, по информации МО, в районе Золотого удар был нанесён по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства.

Всего за ночь авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населённого пункта Глухов. Целями также стали 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов ликвидировано до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники

Всего с начала спецоперации на Украине, по подсчётам оборонного ведомства, уничтожено 160 самолётов, 118 вертолётов, 783 БПЛА, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки РСЗО, 1423 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2769 единиц автомобильной техники.

Ранее днём представитель министерства предоставил информацию о том, что украинские войска попытались нанести ракетные удары по Херсону. Системы ПВО уничтожили пять воздушных целей в районе посёлка Чернобаевка.