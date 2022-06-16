Минобороны России: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года

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На Украине ставили опыты над психически больными людьми как минимум десять лет, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что все проводилось под надзором кураторов из США, американка Линда Опорто Аль-Харун не единожды бывала в одной из таких лабораторий под Харьковом, пишет РИА Новости.

Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области, — сообщил Кириллов.

Он добавил, что Министерство обороны РФ уже заявляло о том, что сотрудники одной из биолабораторий на Украине проводили опыты над психически нездоровыми людьми. Тогда сообщалось, что опыты проводились с 2019 по 2021 год. Теперь же стало ясно, что они могли начаться еще в 2011 году.

Ранее власти США сами признались, что поддерживали работу биолабораторий на Украине. В течение последних 20 лет Соединенные Штаты оказывали поддержку в развитии 46 биологических объектов на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, сообщалось на сайте Пентагона. Различные сведения об обоюдном сотрудничестве между двумя странами были опубликованы после того, как российские власти начали обвинять США в военно-биологической деятельности на территории Украины.