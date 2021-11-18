Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан пяти стран
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:58, 19 ноября 2021
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Минобороны РФ организовало эвакуацию из Кабула граждан России, Белоруссии, Украины, Армении и Афганистана. Три самолёта военно-транспортной авиации приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме «Чкаловский» Московской области. Самолёты доставили из Республики Афганистан граждан Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Украины и Республики Афганистан, — отмечается в сообщении.
Пассажиры проходят таможенный и противоэпидемический контроль.
Эвакуацию организовал министр обороны Сергей Шойгу, выполнивший поручение президента Владимира Путина. Самолёты, летавшие в Афганистан за гражданами, доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для местного населения.
Ранее стало известно, что Россия эвакуирует из Афганистана не только своих граждан, но и представителей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ряда других стран. Им необходимо покинуть территорию Исламской Республики из-за крайне неспокойной обстановки, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.