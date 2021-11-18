Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан пяти стран

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Обозреватель Леонид Бершидский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет гарантировано уничтожен в случае полномасштабного вторжения России на Украину. При этом будут подорваны «кропотливо выстроенные отношения» Москвы и Запада, отметил он в статье, опубликованной Bloomberg.

«Северный поток — 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину, — подчеркнул автор публикации. Бершидский считает, что «менее масштабная операция Москвы» сдвинет сроки запуска газопровода, и...