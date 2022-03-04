Минобороны РФ: украинские националисты готовят провокацию в Харькове

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ. Он отметил, что противник преследует цель вызвать огонь российских сил на жилые кварталы Харькова.

Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам, — сказал Конашенков.

По подтверждённым данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены украинские РСЗО. Он утверждает, что харьковчанам, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома.

РСЗО приведены в готовность к обстрелу подразделений российских Вооружённых сил, расположенных вне города, — добавил Конашенков.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров у себя в Facebook заявил, что НАТО планировало блокировать Калининград с помощью польской армии, комментируя сложившуюся вокруг Украины ситуацию. Он рассказал, что США нацелены на развязывание войны между Россией и Украиной. По его словам, сообщения о возможном «вторжении» представляют собой американскую провокацию. По его мнению, причиной является то, что Россия — чуть ли не единственная в мире страна, которая может уничтожить Штаты в случае прямого военного конфликта. Она представляет из себя серьёзного соперника, которого необходимо ликвидировать.